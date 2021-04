Lucía López (Ind-PPD): “La perspectiva de género y medioambiental tienen que cruzar toda la discusión constitucional”

Son las 16:30 horas de un soleado martes de abril. Lucía López -periodista- está en el living de su casa frente a su computador lista para comenzar la entrevista pero reconoce que está algo cansada. La candidata por el codiciado distrito 10 participó de dos intensos debates en los últimos días, instancias que le han permitido sacar reflexiones.

“Los y las candidatas a constituyente tenemos que ser lo suficientemente responsables para entender el deber que tenemos más allá de nuestras posiciones políticas y eso es re prestigiar la política, que la ciudadanía vuelva a confiar en la discusión política pero me preocupa cómo ganan terreno otras voces que sólo tratan de seguir horadando y desprestigiando nuestra democracia”, comenta la candidata independiente con cupo PPD.

¿Qué la motivó a ser constituyente?

Vengo desde el 2013 trabajando en campañas por una nueva Constitución, soy una ciudadana profundamente política, me importan mucho los procesos políticos, siempre los sigo y he participado de ellos. Estamos enfrentando una crisis importante y ponernos al servicio, tratar de aportar a que de esta crisis salgamos mejor y más fortalecidos, es un trabajo que tenemos que dar todos. Lo importante es recomponernos como sociedad y recuperar nuestro tejido social.

¿Qué sentimientos ha percibido en los vecinos del distrito?

La ciudadanía tiene gotitas de esperanza confiando en que ojalá algo cambie en nuestro país. En el distrito 10 estoy segura que las personas sienten la fragilidad y la vulnerabilidad de vivir en Chile, donde no hay un Estado que te ayude. A veces es duro y doloroso cuando tú encuentras el rechazo total a la posibilidad de acercarte a alguien para hablarle algo que tenga que ver con política pero al mismo tiempo lo entiendo desde el punto de vista de una persona que se siente invisibilizada.

Pasando al contenido de la Constitución, ¿cuáles son los principios con perspectiva de género que quiere plasmar?

La perspectiva de género y medioambiental tienen que cruzar toda la discusión. Dentro de los principios fundamentales está la igualdad sustantiva y no discriminación, no sólo como una intención que se promueve mediante la palabra escrita sino que permite mandatar al Estado a que a través de acciones afirmativas corrija las desigualdades que se siguen produciendo. Es importante entender el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado como una actividad económica fundamental, transformar a esas mujeres en sujetos de derechos y no condenarlas a la pobreza. También me importan los derechos sexuales y reproductivos.

Usted dice que “es fundamental asegurar garantías de participación ciudadana que revitalicen y fortalezcan la vida democrática”, ¿cuáles deberían ser esas garantías?

Nuestra democracia no puede ser entendida como un ejercicio que se produce cada cuatro años. Es importante que este proceso cambie la forma de entender la política y de hacer democracia. Primero, generar una Constitución donde la ciudadanía se sienta representada, que haya una permanente conversación entre la convención y la ciudadanía. Tiene que haber total transparencia a través de diversos mecanismos de encuentro, por ejemplo, que se hagan cabildos con la ciudadanía o que por sorteo una persona a la semana pueda ir y decir lo que quiere. También es importante que los niños, niñas y adolescentes puedan dar su opinión.

Sobre lo último, ¿se debería incluir en la Constitución a los niños, niñas y adolescentes?

Claro que sí. Hace 30 años firmamos la convención de los derechos de la niñez y no hemos instalado nada que tenga que ver con ese sistema de garantías. La protección de los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes tiene que quedar consagrado en la Constitución.

En el debate de CNN Chile el candidato Henry Boys dijo que la Lista del Apruebo era lo mismo que el Partido Comunista, ¿qué opina sobre eso?

Tenemos algunas diferencias pero tenemos más similitudes, de hecho consideraba que los partidos políticos de centroizquierda debían ir en una sola lista porque sé que todos queremos avanzar en la consagración de los derechos sociales con un Estado social y garante de derechos. La diferencia particular que tengo con el PC es que yo apoye este proceso constituyente desde un inicio y me hubiera gustado que se pusieran todas las voluntades al servicio de ir juntos, lo que significaba lograr más escaños.

Con la nueva Constitución se espera revertir el distanciamiento y el desinterés de la ciudadanía con las instituciones políticas, ¿cree que es lograble?

Va a depender de nosotros pero me preocupa que en debates constituyentes no haya ánimo de tener una discusión constructiva y que se use el espacio para caricaturizar, burlarse del adversario político, para negar la existencia del otro. Es preocupante que haya candidaturas que no sientan empacho en seguir horadando el debate democrático y desprestigiando la política, que no entiendan la grave crisis que enfrentamos como país y la responsabilidad que debemos tener con Chile independiente de nuestra posición en el espectro político. Confío en que somos más las candidaturas que estamos trabajando para cambiar y mejorar Chile.