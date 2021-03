Macarena Letelier (Ind-UDI): “Tenemos que ponernos de acuerdo en que la familia no obedece a un único modelo”

La abogada Macarena Letelier dice que se enfrenta a un gran desafío: lograr ser una de las 7 constituyentes que represente un codiciado distrito, el 10 (La Granja, Macul, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín, Santiago), donde compite con caras conocidas.

Sus hijos, relata, han sido los mejores jefes de campaña y cotidianamente recibe mensajes como: “Baja lo que subiste a Facebook, subiste la pura música, no se subió la foto”. Mientras ellos la ayudan en las redes sociales, ella recorre las calles del distrito. Letelier busca llevar al Palacio Pereira propuestas como “la dignidad de los adultos mayores, los gobiernos locales y la modernización del Estado”. Además, sostiene que para la nueva Constitución “tenemos que ponernos de acuerdo en que la familia no obedece a un único modelo”.

¿Por qué ser constituyente en el distrito 10 y con cupo UDI?

Siempre he sentido una atracción por la política pública y por trabajar donde impacte positivamente a muchos. Me siento muy responsable de aportar en el proceso que está viviendo Chile. Creo que podemos lograr grandes acuerdos para legitimar una nueva Constitución, y la trayectoria profesional me ha entregado herramientas que pueden aportar. Me contactaron luego del plebiscito distintas personas de Chile Vamos, no en particular de la UDI, y hubo una definición en conjunto de que la UDI tenía este cupo en el distrito 10. Siento que este distrito es un desafío maravilloso, es un espejo de lo que es Chile.

¿Cuáles son los ejes de su campaña?

El primer eje es de forma, un proceso basado en el diálogo y en grandes acuerdos. Luego, un primer eje de fondo es el rol y la importancia de los gobiernos locales para la mejor vida de la persona en su día a día. Segundo, la dignidad y la vida del adulto mayor, que de ser clase media pasa a ser pobre cuando se jubila, que muchas veces está en el abandono y que tiene muy poco acceso a la justicia. Pienso mucho en una Defensoría del Adulto Mayor. Y el tercer eje es la modernización del Estado. Hay muchas normativas que obedecen a otro minuto de la historia del país. Hoy día hay mucho que mejorar, que ya está en la vida de las personas, y el Estado es el que no las incorpora.

La Constitución se redactará bajo un concepto de paridad. ¿En su candidatura hay objetivos que apunten a los derechos de las mujeres?

Esta Constitución tiene que tener una mirada de género. La historia tiene una deuda grande con las mujeres en los espacios, en la igualdad de derechos. Se deben promover y garantizar de ciertas maneras. La mujer merece ese reconocimiento.

¿Qué debate se debe dar frente al concepto de familia?

Si estamos hablando de redactar una Constitución en el año 2021, tenemos que ponernos de acuerdo en que la familia no obedece a un único modelo. Donde hay cariño, educación, compromiso, lealtad y que tiene otro formato, ¿no es familia? Encuentro de una soberbia única decir que no.

¿Cuál es su visión sobre la transparencia en el proceso?

La regla general tiene que ser la transparencia, ojalá transmitido en línea, con participación ciudadana. Pero también por excepción pueden haber temas a tratarse con carácter reservado, siempre que esa comisión o el reglamento lo permita. Creo que ahí tenemos que saber equilibrar.

Joaquín Lavín y Evelyn Matthei han apoyado su candidatura. ¿A cuál respalda usted?

Apoyaré a quien gane en las primarias de Chile Vamos. Ese es el espíritu de una coalición. Valoro el enfoque social, la empatía y cercanía con las personas, y me gustaría que se refleje en los programas.

¿Qué le parece el apoyo de Lavín a candidatos que no son parte de la lista?

Joaquín Lavín ha señalado que es importante que llegue gente moderada a la convención. Y él expresamente ha apoyado a los candidatos de Chile Vamos. Para quienes no somos conocidos, el apoyo de los políticos con trayectoria significa un gran gesto.

¿Qué opción hay de ganar en una lista con candidatos como Cristián Monckeberg y Gonzalo Blumel?

Es un desafío enorme, porque la primera puerta que hay que abrir es que te conozcan y mostrar un proyecto que vaya acorde a los intereses de las personas, generar confianza. Es cierto que me encantaría tener ese conocimiento que tienen otros candidatos, pero las personas dijeron no a la convención mixta, querían rostros nuevos, y aquí estamos los rostros nuevos.