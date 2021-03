Paola Berlin (Ind-Ciudadanos): “El régimen presidencial ya no da el ancho”

“Y usted, ¿qué derechos promete?”, es una de las preguntas que ha escuchado últimamente la abogada y comunicadora Paola Berlin, en medio de su campaña constituyente. Asegura que uno de los mayores desafíos por parte de los candidatos, es no ofrecer cosas que no se pueden cumplir en la Constitución.

Su nombre estará en la papeleta por la “Lista del Apruebo” en el distrito 11 (Las Condes-Vitacura), donde irá como independiente con cupo del partido Ciudadanos.

Uno de los pilares de su campaña es ejecutar un Estado laico “de verdad”. ¿Por qué cree que es relevante que en la Constitución se garantice esto?

Después de haber consagrado en las últimas constituciones de Chile la laicidad del Estado, no se entiende que todavía haya ciertas prerrogativas particulares para la fe, para los distintos credos. Creo que el Estado tiene que abrigar en su seno a las personas religiosas y las que no profesan ninguna fe. Y dentro de las religiosas, tiene que abrigar en igualdad de condiciones a todos.

Ha planteado que la distribución del poder y el ordenamiento territorial de nuestro país es un tema aún pendiente. ¿Cómo abordaría una efectiva descentralización del poder y de recursos en las regiones?

Es importante pensar en que alguna parte de lo que produce una región, de su industria o su negocio, quede en esa región. Sería muy distinta la vida de las regiones si eso pudiera implementarse. Creo también respecto del poder, he sostenido que hay una descentralización pendiente porque Santiago sigue pareciéndose a una especie de tumor, que crece y crece, que va comiendo a su alrededor, y además crece en desmedro del resto del país.

¿De qué manera se puede plantear una disminución de las brechas digitales en la próxima carta constitucional?

Creo que es urgente que en el nuevo país que estamos diseñando se considere el internet como uno de los servicios básicos. Hoy en día cuando hablamos de servicios básicos pensamos en el agua, gas y luz, pero creo que a estas alturas nos ha quedado claro -la pandemia lo ha mostrado claramente- que aquellas personas que no tienen un uso de internet con la debida estabilidad, quedan desmejoradas en acceso a muchas cosas.

¿Cuáles son sus propuestas con respecto a la división del poder?

Hay un cierto consenso entre casi todas las personas que he hablado, candidatos, diputados especialistas, que este régimen presidencial simplemente ya no da el ancho, no está pudiendo hacerse cargo de los desafíos de gobernar un país del siglo XXI. Por lo tanto, creo que debemos avanzar a un semipresidencialismo, creo que hay que darle más facultades al poder legislativo, que haya más pesos y contrapesos en los distintos poderes del Estado.

¿Cuál es su posición frente a los órganos autónomos? ¿Se deben mantener?

La Constitución tiene que mantener algunos órganos y quizás crear otros, órganos que son independientes y autónomos desde el punto de vista constitucional. Estoy pensando en el Banco Central, el Tribunal Constitucional, la Contraloría, que son órganos que tienen que ser autónomos. Eso no significa que pueden hacer lo que quieran, pero sería importante que queden restados del vaivén político o de la mayoría circunstancial.

En Mesa Central de Canal 13 señaló que uno de los mayores desafíos de los candidatos es no prometer cosas que no pueden cumplirse. ¿Cómo se lidia con eso, cuando hay tanta competencia por un cupo constituyente?

Siendo honesto intelectualmente con uno mismo, lo he dicho siempre y no estoy dispuesta a ganar ni un voto más prometiendo más de lo que puedo. A mí me preocupa, pero no voy a caer en ese juego, no he caído y no voy a caer. Me parece que este es un momento demasiado serio, además que cada día que salgo a hacer campaña veo lo desprestigiada que está esta actividad, la única manera de prestigiar esta actividad es haciendo las cosas en serio.