Paulina Elissetche (PS): “Debemos cambiar a un Estado feminista, plurinacional y social de derecho donde todas las instituciones tengan paridad de género”

Feminista, socialista, productora cultural y editorial. Así se presenta Paulina Elissetche, candidata por el distrito 17 a través del PS, colectividad donde milita.

“Ha habido algunas personas que no les ha gustado -la candidatura- fundamentalmente en círculos políticos, que querían que fueran otros candidatos. Pero en general he sentido bastante apoyo de la gente, me reciben bien en los puerta a puerta”, cuenta la exconcejala de Talca.

¿Qué la motivó a participar en este proceso histórico?

Fundamentalmente creo que estamos viviendo una crisis social muy grande y la pandemia lo ha demostrado, por tanto es necesario un nuevo pacto social entre todos los chilenos. Yo no había pensado de ser candidata hasta que me lo plantearon, especialmente mujeres, por tener experiencia política y creo que es algo bueno que se puede hacer a estas alturas de la vida porque siempre me ha preocupado tener un país más justo, más igualitario y donde podamos tener una convivencia en paz.

Las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres se han planteado como una de las grandes fuentes de desigualdad, ¿qué se puede hacer desde la Constitución?

Efectivamente hay que establecer en la Constitución que a igual trabajo igual salario, es indispensable que quede dentro de los capítulos de igualdad de derechos entre hombres y mujeres.

¿Qué otros derechos se deberían consagrar que apunten esencialmente a las mujeres?

Debemos vivir libres de violencia, pensando en la violencia que viven las mujeres, obligar al Estado a dar información para que eso no ocurra y proteger a las víctimas. Luego es importante que se aseguren las condiciones para poder tener embarazos, partos y post partos seguros. También que a las mujeres que se han dedicado a labores de cuidados se les den pensiones dignas. Por último, debemos cambiar a un Estado feminista, plurinacional y social de derecho donde quede establecido que todas las instituciones del Estado tengan paridad de género y también en las empresas en que el Estado tenga alguna propiedad.

Según el ministerio de Educación 39.497 alumnos desertaron en el 2021. ¿Se puede hacer algo desde la Constitución para evitar la deserción escolar?

Es un tema muy de fondo, una de las razones es que los niños sales a trabajar pero básicamente pasa por las tremendas desigualdades que tenemos en educación, entonces debe quedar establecido el derecho a una educación pública, gratis y de calidad. Eso ayuda a que haya menos deserción.

¿Cuáles son los problemas específicos de su distrito y la solución constitucional que propone?

Hay muchos trabajadores de temporada que no tienen un estatuto particular, no pueden negociar sus salarios y los pequeños agrícolas tienen muchas dificultades para desarrollar sus productos. El Estado debe hacerse cargo, apoyar y dar más recursos para que se puedan desarrollar. Y también está el tema del agua, se debe establecer que el agua es un bien público, con prioridades de uso, primero consumo humano y luego para el riego de cosechas, además de organismos administradores de las cuencas de agua. En ese sentido es importante descentralizar, darle mayor poder a las comunas y mayor independencia a las regiones.

¿Cuál debería ser el régimen de gobierno?

Hoy día hay un presidencialismo exagerado y por eso me inclino por un régimen semi presidencial, vale decir, un presidente electo y un primer ministro nombrado por ese presidente que sea ratificado por las cámaras legislativas. Además la Constitución debe tener mayores sistemas de participación ciudadana directa para que no solamente participemos para votar cada cierto tiempo por quienes nos gobiernan.

¿Qué mecanismos usaría para esta mayor participación?

Pienso en plebiscitos temáticos, por ejemplo, sobre el uso de algunos espacios públicos, la administración de áreas ecológicas y que acá se resuelva qué se debe hacer con el Mercado Central de Talca que sigue dañado desde el terremoto del 2010 o con las escuelas concentradas, que son un monumento nacional. También que haya iniciativa popular de ley, o sea, que si los ciudadanos se ponen de acuerdo y reúnen una cantidad de firmas puedan presentar proyectos de ley al Parlamento.

¿Mantendría algo de la actual Constitución?

Hay muchas cosas que van a estar. Yo estoy por la independencia de los poderes y cosas generales que sin duda tienen que seguir existiendo pero este proceso se trata básicamente de escribir una nueva Constitución y en ese sentido hay que partir de cero.