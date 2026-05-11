Del patrimonio al propósito: mujeres líderes reflexionan sobre el rol del capital en el desarrollo social y el legado familiar

En un contexto de transformación en la manera en que se conciben las decisiones patrimoniales, mujeres referentes del mundo social, público y empresarial participaron en un encuentro organizado por Scotiabank Chile, que reunió a clientas del banco en un espacio de reflexión sobre el rol del capital, el propósito y legado.

La actividad incluyó un panel con la participación de la presidenta de la Asociación de Empresas Familiares y directora ejecutiva de la Fundación Familias Primero, Anne Traub; la directora general de Fundación Teletón, María José Zaldívar; y la presidenta de la Fundación Piñera Morel, Magdalena Piñera. En este espacio, liderado por el vicepresidente de Scotia Wealth Management, Ignacio Ruiz-Tagle, se abordó cómo las decisiones financieras se relacionan con la historia personal, la familia y el impacto en el tiempo.

La instancia permitió reflexionar sobre la necesidad de abrir más espacios de participación al interior de las familias empresarias y repensar cómo se construye y proyecta el legado familiar hacia la sociedad. En palabras de Anne Traub, “abrir estas conversaciones e integrar miradas diversas permite tomar mejores decisiones y generar un impacto más profundo”. En la misma línea, María José Zaldívar agregó que poner a las personas en el centro de las decisiones es clave para lograr soluciones sostenibles, mientras que Magdalena Piñera enfatizó que la trascendencia está en la huella que se deja en las personas y en las próximas generaciones.

El diálogo también abordó la necesidad de ampliar la mirada sobre el patrimonio, tradicionalmente asociado a acumulación de riqueza, para entenderlo como una herramienta capaz de generar impacto social y desarrollo humano. Desde esa perspectiva, Magdalena Piñera destacó que “cuando se invierte en capital humano, educación y cohesión social, no solo se generan beneficios individuales, sino que se contribuye al desarrollo del país en su conjunto”, destacando el rol de la filantropía estratégica en la construcción de legado.

lanzamiento de Iniciativa Mujeres en Scotia Wealth Management Juan Pablo Ugalde

A su vez, María José Zaldívar relevó la importancia del proceso detrás de las decisiones, señalando que “la forma en que uno hace las cosas es la que realmente marca la diferencia, no solo el resultado, sino cómo se llega a él, con qué sentido y entendiendo que las decisiones deben construirse con preparación y responsabilidad”.

Uno de los temas centrales del encuentro fue el creciente protagonismo de las mujeres en decisiones vinculadas al patrimonio, la inversión y el legado familiar, un avance que convive aún con barreras culturales y estructurales que limitan una participación más amplia.

Iniciativa Mujeres en Wealth

Iniciativa Mujeres es un programa global del banco que nació en 2018 en Canadá y se enmarca en el compromiso de Scotiabank con la igualdad y equidad de género, con el objetivo de derribar barreras y potenciar el liderazgo femenino.

En Chile, la iniciativa comenzó hace cuatro años con foco en el segmento de mujeres que lideran pequeñas y medianas empresas. A la fecha, se ha implementado en seis países, y en Chile ha impactado a más de 3.500 dueñas de empresa, con más de USD 350 millones en financiamiento entregado a empresas lideradas por mujeres.

Ahora el programa se extiende a Wealth Management, por primera vez fuera de Canadá, con foco en impulsar el protagonismo de las mujeres en la gestión de su patrimonio e inversiones, fortaleciendo su confianza financiera a lo largo de las distintas etapas de la vida.

Desde la mirada de Scotia Wealth Management, Ignacio Ruiz-Tagle destacó que “Iniciativa Mujeres es un programa que nos permite vincularnos de forma distinta con nuestras clientas. Entendemos que las decisiones patrimoniales no son solo financieras, sino profundamente personales, y por eso requieren escucha, comprensión y una mirada integral a lo largo del tiempo”.

Por su parte, la VP Wholesale Risk y sponsor de Iniciativa Mujeres en Chile, Susan Salas, dijo que “extender este programa a Wealth Management es evidencia de nuestro compromiso con la equidad de género, potenciando el protagonismo de la mujer en la gestión de sus inversiones y su patrimonio, entregando herramientas, asesoría y soluciones alineadas a sus objetivos de largo plazo”.