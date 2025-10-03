Empresas recuperan más de tres veces lo invertido en programas de bienestar laboral

Un retorno de $3,6 por cada dólar invertido en bienestar laboral. Esa es la cifra que marca la diferencia en la nueva estrategia de salud organizacional que están impulsando empresas a nivel global, y que fue presentada en Chile por el Instituto de Tecnología para la Innovación en Salud y Bienestar (ITiSB) de la Universidad Andrés Bello, en un encuentro organizado por Pacto Global Chile.

La evidencia, basada en 47 estudios internacionales, revela que los programas corporativos más efectivos no solo mejoran la salud de los trabajadores, sino que también incrementan la productividad, reducen el ausentismo y fortalecen la cultura organizacional. “La experiencia internacional es clara: invertir en bienestar no es un gasto, es una decisión estratégica con retorno asegurado”, afirmó la directora del ITiSB, Carla Taramasco.

Decide Salud: la apuesta chilena por datos e intervención efectiva

En Chile, el ITiSB ha desarrollado la plataforma Decide Salud, una solución digital que evalúa riesgos sanitarios en el entorno laboral mediante el análisis de estilo de vida, con especial foco en alimentación, actividad física, salud emocional, relaciones sociales, género y bienestar financiero. Ya ha sido implementada con éxito en el Colegio Médico y en distintas entidades del sector salud.

Esta herramienta permite realizar diagnósticos corporativos e individuales, diseñar planes de intervención y monitorear resultados durante seis a doce meses. Su foco no es solo entregar datos, sino gestionar acciones concretas que mejoren la salud y prevengan enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes o patologías cardiovasculares. El sistema ya trabaja en una extensión para apoyar la reinserción laboral de pacientes oncológicos y sus familias.

“Cada organización puede medir su progreso, ajustar sus estrategias y convertir la prevención en un valor tangible y sostenible dentro de su cultura”, agregó Taramasco.

Modelos internacionales: del diagnóstico a la acción

Entre los casos destacados a nivel internacional se encuentra el programa de Johnson & Johnson, basado en el estándar CEO Cancer Gold Standard, que logró reducir el tabaquismo, mejorar la alimentación y aumentar en más de 40% la detección de cáncer colorrectal entre sus trabajadores. Por su parte, una iniciativa impulsada en Alabama, EE.UU., por los CDC y el Departamento de Salud Pública, elevó en 34,4% las tasas de detección de la misma enfermedad mediante educación, acceso a pruebas e incentivos en el lugar de trabajo.

Las claves del éxito, según el ITiSB, están en cuatro pilares: promoción de actividad física, mejora en la alimentación, apoyo en salud emocional y entrega de incentivos que promuevan la participación sostenida.

Sostenibilidad y salud: una alianza estratégica

En línea con el ODS 3 de la Agenda 2030 (salud y bienestar), el impulso de estos programas se convierte en una herramienta estratégica tanto para cumplir objetivos de sostenibilidad como para fortalecer la competitividad de las empresas. “Un entorno laboral saludable va más allá de la seguridad física: implica bienestar emocional, social y cultural, lo que se logra con liderazgo, compromiso y medición de impacto”, enfatizó la investigadora.

El ITiSB, que ha gestionado más de $2.700 millones en fondos y desarrollado 20 proyectos en menos de tres años, busca consolidar esta visión como modelo de referencia en Latinoamérica, integrando salud ocupacional, atención médica y calidad de vida.

“La sostenibilidad en salud debe dejar de ser una declaración y convertirse en parte estructural de la gestión empresarial”, concluyó Carla Taramasco.