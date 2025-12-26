Zoom de Género: mujeres con hijos de hasta dos años tienen menor participación laboral y mayor informalidad

En el segmento de la población de 46 años o menos que vive en hogares con presencia de menores de 2 años, las mujeres tienen una participación significativamente menor a la de los hombres y una tasa de desempleo muy superior.

Una fuerte caída en la participación laboral femenina, mayores niveles de desempleo y una inserción más débil en el mercado son algunos de los principales hallazgos del nuevo Zoom de Género de diciembre, informe elaborado por el OCEC UDP, Fundación ChileMujeres y la Cámara de Comercio de Santiago (CCS). El estudio pone el foco en un segmento clave para el desarrollo del país: hombres y mujeres de hasta 46 años que viven en hogares con niñas y niños menores de hasta dos años.

El estudio, realizado por los economistas Juan Bravo y José Acuña de OCEC UDP, Francisca Jünemann y María José Díaz de ChileMujeres y George Lever de la CCS, advierte que este grupo se encuentra en plena contracción, como reflejo del acelerado cambio demográfico y la baja sostenida de la natalidad. Desde 2010, la fuerza laboral de este segmento se contrajo en 116 mil mujeres y 225 mil hombres, una tendencia que se refleja en el mercado del trabajo y el sistema de cuidados.

Uno de los datos que destaca el informe es la brecha de participación laboral. Al trimestre agosto-octubre de 2025, solo el 60,3% de las mujeres con hijos o hijas menores de dos años participa del mercado laboral, frente a un 87% de los hombres, lo que implica una diferencia de 26,7 puntos porcentuales en la brecha de participación.

La brecha también se replica en la ocupación: mientras el 82,3% de los hombres del está ocupado, el caso de las mujeres la cifra cae a 55,8%, con una diferencia de 26,5 puntos. En paralelo, la tasa de desempleo femenina alcanza el 7,5%, superando en 2,2 puntos a la masculina, con más de 25 mil mujeres desocupadas en este grupo.

El cuidado como causa de la inactividad femenina

El informe identifica que la principal explicación de estas brechas está en la inactividad por razones familiares permanentes. Mientras el 0,9% de los hombres fuera de la fuerza laboral declara este motivo, para las mujeres la cifra se eleva a 26,9%, concentrando casi toda la diferencia de participación entre ambos sexos.

En esta línea, las mujeres representan casi el 94% de las personas inactivas por responsabilidades familiares, lo que muestra que el cuidado sigue recayendo mayoritariamente sobre ellas, afectando su continuidad y calidad del empleo.

Más informalidad y jornadas parciales

Las mujeres con hijos e hijas menores de dos años presentan una tasa de ocupación informal de 22,6%, versus el 19,8% de los hombres, además de una mayor presencia en empleos de jornada parcial y subempleo por insuficiencia de horas.

Solo el 75% de las mujeres de este segmento trabaja a jornada completa, frente al 90,3% de los hombres, lo que da cuenta de una inserción laboral más frágil y con menores ingresos potenciales.

“Las mujeres tienen una participación significativamente menor a la de los hombres, una tasa de desempleo muy superior y, entre quienes están ocupadas, tienen una mayor tasa de ocupación informal, mayor prevalencia de subempleo por insuficiencia de horas y menor inserción en empleos de jornada completa”, indica el reporte.

Sala cuna y corresponsabilidad

En este escenario, el Zoom de Género destaca la necesidad de avanzar con urgencia en políticas públicas de cuidado, destacando la importancia de aprobar el proyecto del ley de sala cuna universal, que busca garantizar este derecho tanto a madres como a padres, independientemente del tipo de contrato o tamaño de la empresa. “Este proyecto desvincula el costo de sala cuna de la contratación de mujeres, favoreciendo su contratación a través de un mecanismo de financiamiento por cotización del 0,3% a cargo de la empresa, con una rebaja del 0,1% del seguro de cesantía, quedando en 0,2%; e impulsa la formalidad laboral al entregar el derecho a madres y padres independientes”, indican sus autores.

“La tasa de participación laboral de hombres y mujeres con presencia de menores de 5 años en el hogar es un indicador clave para entender cómo las responsabilidades de cuidado influyen en las decisiones laborales, permitiendo visibilizar las desigualdades de género en el accedo al mercado del trabajo, destacando cómo las mujeres enfrentan mayores barreras para participas activamente debido a las tareas de cuidado no remunerado”, revela el informe.