A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por el Chile Open. Foto referencial de archivo

Este lunes comienza el Chile Open 2026, el torneo ATP 250 que se desarrolla en Santiago y cuenta con la participación de deportistas nacionales, entre ellos Nicolás Jarry (155°), que debuta hoy.

La raqueta chilena ya conoce a su rival para su primer desafío, donde se enfrentará al croata Dino Prizmic (120°) en el cuadro principal.

A la participación de Jarry se sumarán Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto, quienes también dirán presente en la nueva edición del circuito.

A qué hora juega Nicolás Jarry

El duelo de Nicolás Jarry contra Dino Prizmic está programado para este lunes 23 de febrero, no antes de las 20:00 horas.

El partido tiene agendado el cuarto turno en el Court Central Jaime Fillol del complejo San Carlos de Apoquindo.

Por lo anterior, el partido del chileno tendrá lugar una vez finalicen los anteriores cruces, que comienzan a las 13:00 con Dusan Lajoviv contra Yannick Hanfmann; siguen a las 15:00 con el partido de Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena y continúan con el enfrentamiento de Francisco Comesaña contra Pedro Martínez.

Dónde ver el Chile Open 2026