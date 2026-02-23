SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    La raqueta nacional se mide contra Dino Prizmic en el primer día de cruces del cuadro principal.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por el Chile Open. Foto referencial de archivo Felipe ZANCA

    Este lunes comienza el Chile Open 2026, el torneo ATP 250 que se desarrolla en Santiago y cuenta con la participación de deportistas nacionales, entre ellos Nicolás Jarry (155°), que debuta hoy.

    La raqueta chilena ya conoce a su rival para su primer desafío, donde se enfrentará al croata Dino Prizmic (120°) en el cuadro principal.

    A la participación de Jarry se sumarán Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Matías Soto, quienes también dirán presente en la nueva edición del circuito.

    A qué hora juega Nicolás Jarry

    El duelo de Nicolás Jarry contra Dino Prizmic está programado para este lunes 23 de febrero, no antes de las 20:00 horas.

    El partido tiene agendado el cuarto turno en el Court Central Jaime Fillol del complejo San Carlos de Apoquindo.

    Por lo anterior, el partido del chileno tendrá lugar una vez finalicen los anteriores cruces, que comienzan a las 13:00 con Dusan Lajoviv contra Yannick Hanfmann; siguen a las 15:00 con el partido de Andrea Pellegrino vs. Alex Barrena y continúan con el enfrentamiento de Francisco Comesaña contra Pedro Martínez.

    Dónde ver el Chile Open 2026

    Los partidos del Chile Open 2026 se transmiten en el canal TNT Sports Premium y mediante streaming en el sitio oficial chileopen.cl.

    Más sobre:TenisChile OpenChile Open 2026ATP de SantiagoNicolás JarryJarryhoylunes23 de febreroDino PrizmicJarry - PrizmicDónde verVer en vivoHorario

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    S&P por déficit fiscal: “Subraya la necesidad de una corrección fiscal”

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Muñoz condena sanción de Estados Unidos y apunta que “atenta contra la soberanía” de Chile

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 23 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    3.
    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 22 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    La programación del Festival de Viña 2026 con los artistas por día

    5.
    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 22 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 este lunes

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026
    Chile

    De 38 a 50: expulsiones por fumar o usar cocinillas en Parque Nacional Torres del Paine aumentan un 31,6% en 2026

    El rol del ex Reggaeton Boys Gyvens Laguerre en el crimen de empresario de Quinta Normal asesinado a tiros por sicario

    A qué hora juega Nicolás Jarry este lunes por su debut el Chile Open 2026

    S&P por déficit fiscal: “Subraya la necesidad de una corrección fiscal”
    Negocios

    S&P por déficit fiscal: “Subraya la necesidad de una corrección fiscal”

    Dividendos de las familias Luksic, Matte y Angelini sumaron más de US$860 millones en 2025

    Mosa solo logra comprar el 2,75% de Blanco y Negro, la sociedad que controla Colo Colo, y queda lejos del control

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”
    Tendencias

    Por qué la NASA volvió a retrasar la misión a la Luna “Artemis II”

    Quién era Austin Tucker Martin, el hombre armado abatido en el complejo de Trump en Florida

    Cómo fue el operativo que terminó con la muerte de “El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U
    El Deportivo

    La curiosa explicación de Paqui Meneghini para borrar a refuerzo de la U

    El millonario premio que se lleva Alejandro Tabilo tras ser finalista en el Abierto de Río de Janeiro

    Roja directa: el criminal patadón que sufrió Gabriel Suazo en el triunfo de Sevilla sobre Getafe

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026
    Cultura y entretención

    Mira aquí el show completo de Stefan Kramer en el Festival de Viña 2026

    Neil Tennant de Pet Shop Boys: su paso por Marvel, su trabajo como crítico musical y su entrevista con Madonna

    Matteo Bocelli refuerza su vínculo con Chile interpretando Gracias a la Vida al cierre de la primera noche de Viña

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”
    Mundo

    Irán subraya que un ataque “limitado” de Estados Unidos sería “un acto de agresión” que provocaría una respuesta “decisiva”

    Municipales en Francia: El poco ortodoxo hijo de Nicolas Sarkozy intenta conquistar la sureña localidad de Menton

    Operación contra ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, deja al menos 26 muertos en México

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio