OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Las selecciones se miden en la primera jornada de los dieciseisavos de final.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo afa.com.ar Servicios / La Tercera

    Argentina y México siguen en la competencia del Mundial Sub 17 y este viernes deben enfrentarse en uno de los esperados partidos de la jornada.

    La etapa enfrenta a las 16 selecciones juveniles del mundo que avanzaron a la fase eliminatoria del torneo que se desarrolla en Qatar.

    Cuándo juega Argentina vs. México

    El partido de Argentina contra México por el Mundial Sub 17 es este viernes, 14 de noviembre, a las 11:45 horas.

    Dónde ver a Argentina vs. México

    El partido de Argentina contra México se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.

    Más sobre:FútbolMundial Sub 17ArgentinaMéxicoArgentina - MéxicoSub 17Argentina Sub 17México Sub 17Dónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Lo más leído

    1.
    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    Enríquez-Ominami propone retiro total de fondos de pensiones para personas que tengan hasta $20 millones en sus cuentas

    2.
    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    Alcaldes de Chile Vamos que fueron a acto de Kast asisten también al cierre de campaña de Matthei

    3.
    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    Credicorp: paso de Kast a segunda vuelta ya está internalizado, pero un avance de Kaiser podría corregir a la baja el Ipsa

    4.
    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    Evelyn Matthei realiza cierre de campaña con duro discurso contra el gobierno y el Frente Amplio

    5.
    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    The Economist resalta el hito que sería el “giro brusco a la derecha” en las próximas elecciones de Chile

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    Hasta 31°C en Santiago hoy, ¿a qué hora será el peak de calor?

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    El príncipe Guillermo reveló cómo manejaron el cáncer de Kate Middleton con sus hijos

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    La desgarradora historia de la canción más triste de Mon Laferte, el cover escogido por Dua Lipa para Chile

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Francia vs. Colombia por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Dónde y a qué hora ver a Venezuela vs. Australia por el amistoso internacional

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento
    Chile

    Presidente de la UDI llama a la oposición a “no farrearse” mayoría histórica en el parlamento

    A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17

    Fiscal nacional reconoce “derrota grave” para el Ministerio Público en caso SQM

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015
    Negocios

    Justicia británica dice que la minera BHP es responsable por el grave desastre de la represa de Brasil en 2015

    SEA aprueba megalínea de transmisión Kimal-Lo Aguirre: Comienzo de operación se proyecta para 2029

    El dólar cae a la espera de conocer el resultado de las elecciones presidenciales y parlamentarias en Chile

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump
    Tendencias

    Por qué la BBC le pidió disculpas a Donald Trump

    “Primera vez que salimos de tu living”: así es Netflix House, el primer parque temático de la plataforma de streaming

    Qué es el río atmosférico, el fenómeno que traerá lluvias de 200 mm en dos regiones del país

    Por una gran razón: el día en que Xabier Azkargorta le dijo no a Colo Colo
    El Deportivo

    Por una gran razón: el día en que Xabier Azkargorta le dijo no a Colo Colo

    “El hombre que hizo soñar a Bolivia”: la reacción internacional a la muerte de Xabier Azkargorta

    “En Chile no hice más que amigos, pese a que hubo mucha oposición”: la última vez que Xabier Azkargorta habló de la Roja

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 y 16 de noviembre

    Cómo CNC abrió una puerta nueva para la escucha de música clásica

    Conectado a la ciudad y en “alianzas con festivales” de música: así es el Hotel ibis Santiago Providencia

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional
    Cultura y entretención

    Mon Laferte revela que Dua Lipa la invitó a cantar con ella en el Estadio Nacional

    Dave Mustaine, Ride the Lightning de Metallica y una trama de varios capítulos

    Una tarde de descanso: Dua Lipa visitó la Viña Concha y Toro

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos
    Mundo

    El delito que migró de país: Represión alemana desplaza hacia Austria a los ladrones holandeses de cajeros automáticos

    Juez español procesa a Íñigo Errejón, cofundador e ideólogo de Podemos, por presunta agresión sexual a actriz

    Ucrania reporta ataque nocturno ruso en Kiev con 430 drones y 18 misiles

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena
    Paula

    (Yerma): la infertilidad y el deseo de ser madre llevados a escena

    Hablemos de amor: las voces que quedaron en WhatsApp

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho