A qué hora y dónde ver a Argentina vs. México por el Mundial Sub 17
Las selecciones se miden en la primera jornada de los dieciseisavos de final.
Argentina y México siguen en la competencia del Mundial Sub 17 y este viernes deben enfrentarse en uno de los esperados partidos de la jornada.
La etapa enfrenta a las 16 selecciones juveniles del mundo que avanzaron a la fase eliminatoria del torneo que se desarrolla en Qatar.
Cuándo juega Argentina vs. México
El partido de Argentina contra México por el Mundial Sub 17 es este viernes, 14 de noviembre, a las 11:45 horas.
Dónde ver a Argentina vs. México
El partido de Argentina contra México se transmite en el canal DSports de DirecTV.
De forma online, los cruces del Mundial Sub 17 se encuentran en la plataforma DGO.
