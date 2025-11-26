A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Bayern Múnich por la Champions League en TV y streaming

Este miércoles llega uno de los esperados partidos por la Fecha 5 de la Champions League, donde Arsenal recibe a Bayern Múnich.

Ambos clubes llegan a la jornada con buenos resultados anteriores, lo que los mantiene en los primeros lugares de la tabla de posiciones.

Cuándo juega Arsenal vs. Bayern Múnich

El partido de Arsenal contra Bayern Múnich es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los Gunners reciben a su rival en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Bayern

El partido de Arsenal contra Bayern Múnich se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.