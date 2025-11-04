A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes Atlético de Madrid recibe a Union Saint-Gilloise en el marco de la cuarta fecha de la Champions League.

Los españoles llegan a la jornada tras una caída por 0-4 en su partido contra Arsenal.

Por su parte, los ahora visitantes obtuvieron el mismo resultado en su duelo con Inter.

Cuándo juega Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise

El partido de Atlético de Madrid contra Union Saint-Gilloise es este martes, 4 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este cruce de la Champions League, los españoles reciben a su visitante en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Dónde ver a Atlético Madrid vs. Union Saint-Gilloise

El partido de Atlético Madrid contra Union Saint-Gilloise tiene transmisión confirmada en el canal ESPN5 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.