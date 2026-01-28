A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Copenhague por la Champions League
Los azulgrana reciben al cuadro de Dinamarca por la octava fecha del campeonato.
Este miércoles se juega la octava y última fecha de la fase de liga de la Champions League, donde Barcelona recibe a Copenhague en España.
Los azulgrana, en novena posición de la tabla, buscan la clasificación y se presentan tras un resultado 4-2 obtenido contra Slavia Praga.
Por su parte, el cuadro de Dinamarca registró un último empate a 1 con Napoli en la jornada anterior.
Cuándo juega Barcelona vs. Copenhague
El partido de Barcelona contra Copenhague es este miércoles, 28 de enero, a las 17:00 horas de Chile.
Los españoles reciben a su rival en el estadio Spotify Camp Nou para este compromiso.
Dónde ver a Barcelona vs. Copenhague
El partido de Barcelona contra Copenhague se transmite en el canal ESPN2.
De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
