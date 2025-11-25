A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo Instagram @juventus

Este martes Bodo/Glimt recibe a Juventus por la quinta fecha de la Champions League.

Ambos equipos buscarán remontar su situación, luego de una anterior jornada que significó una derrota para los locales ante Mónaco y un empate a 1 para los italianos ante Sporting de Portugal.

Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Juventus

El partido de Bodo/Glimt contra Juventus es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Para este compromiso, los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega.

Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus

El partido de Bodo/Glimt se transmite en el canal ESPN5 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.