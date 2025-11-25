A qué hora y dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus por la Champions League en TV y streaming
Los italianos visitan Noruega por la Fecha 5 del campeonato.
Este martes Bodo/Glimt recibe a Juventus por la quinta fecha de la Champions League.
Ambos equipos buscarán remontar su situación, luego de una anterior jornada que significó una derrota para los locales ante Mónaco y un empate a 1 para los italianos ante Sporting de Portugal.
Cuándo juega Bodo/Glimt vs. Juventus
El partido de Bodo/Glimt contra Juventus es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Para este compromiso, los clubes se miden en el Aspmyra Stadion de Noruega.
Dónde ver a Bodo/Glimt vs. Juventus
El partido de Bodo/Glimt se transmite en el canal ESPN5.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
3.
4.
⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivasDigital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.