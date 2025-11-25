A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Barcelona por la Champions League en TV y streaming
Los ingleses reciben a los españoles por la quinta fecha del campeonato.
La Champions League arranca su quinta fecha y este martes enfrenta a Chelsea con Barcelona, en uno de los esperados cruces de la jornada.
Los ingleses vienen de empatar a 2 con Qarabag, misma situación que tuvieron los españoles a inicios mes tras igualar a 3 con Club Brujas.
Cuándo juega Chelsea vs. Barcelona
El partido de Chelsea contra Barcelona es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los españoles visitan el estadio Stamford Bridge de Londres.
Dónde ver a Chelsea vs. Barcelona
El partido de Chelsea contra Barcelona se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
