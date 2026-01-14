SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    El equipo nacional se posicionó como líder del Grupo A y busca entrar a semifinales.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Chile en el Mundial Kings League. Foto de archivo @chile_kwcn

    Chile culminó invicto la fase de grupos del Mundial de la Kings League y esta semana tiene un próximo desafío contra Alemania por los cuartos de final.

    El equipo de fútbol siete comandado por Arturo Vidal y el streamer Shelao busca un cupo a semifinales con buenos ánimos, tras alzarse ante Países Bajos, Marruecos y Colombia.

    Por su parte, los alemanes lograron vencer a Estados Unidos y Japón, pero registraron una derrota ante Argentina.

    Cuándo juega Chile vs. Alemania

    El partido de Chile contra Alemania por el Mundial de la Kings League es este miércoles, 14 de enero, a las 18:00 horas.

    Para este duelo los equipos se miden en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.

    Dónde ver a Chile vs. Alemania

    El partido de Chile contra Alemania se transmite en Canal 13.

    De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch del torneo.

    Más sobre:DeportesMundial Kings LeagueKings LeagueChileAlemaniaChile - AlemaniaHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido

    Restarse del cónclave de partidos y el comité político: la vendetta que prepara el PS contra el gobierno, el FA y el PC

    “Nos quieren echar la culpa”: Las declaraciones que realizaron los hijos de Julia Chuñil antes de su detención

    Presidente Boric confirma que se mantendrá PGU para 13.000 pensionados afectados por error en pago de beneficio

    Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Temporada de fragata portuguesa: cómo reconocerla, síntomas y qué hacer si te pica

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    El mejor accesorio para laptops no es un mouse ni un teclado

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Servicios

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    PS congela participación de alianza oficialista tras diferencias por Ley Nain-Retamal
    Chile

    PS congela participación de alianza oficialista tras diferencias por Ley Nain-Retamal

    Lautaro Carmona (PC) por Ley Naín Retamal y absolución de Crespo: “A lo menos queda una discusión a propósito de este fallo”

    Gobierno señala que detenido por disparar a carabineros en megatoma no ha recibido pensión de gracia por el estallido

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda
    Negocios

    Casa propia a la vista: el Banco Central observa un repunte en la demanda por créditos para la vivienda

    Cencosud invertirá US$600 millones en 2026 para acelerar su crecimiento en todos los mercados

    El formidable rally de los metales continúa en 2026: oro, plata y cobre llegan a nuevos récords

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard
    Tendencias

    5 señales de que estás sobreprotegiendo a tus hijos y cómo impulsar su desarrollo, según una psicóloga de Harvard

    Estos son los 10 pasaportes más poderosos del mundo en 2026 y el lugar que ocupa Chile en el listado total

    5 formas de reducir el riesgo de cáncer de colon, según una gastroenteróloga de Harvard

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”
    El Deportivo

    Pep Guardiola estalla en Inglaterra pese al triunfo del Manchester City: “No son capaces de tomar una decisión”

    Ruy Barbosa se ve obligado a abandonar el Dakar tras sufrir una fuerte caída en la décima etapa

    Del orden de Ferguson al desconcierto permanente en una década: diez técnicos y la crisis eterna del Manchester United

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero
    Finde

    Con Luis Slimming, Fabrizio Copano, Paloma Salas y más: la ruta del humor en Viña del Mar durante enero

    Cómo es el Hotel Cusco La Paccha Affiliated by Meliá, ubicado en el centro histórico de la ciudad en Perú

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters
    Cultura y entretención

    Marigold, la silenciosa canción de Dave Grohl que conecta a Nirvana y Foo Fighters

    Julio Iglesias se ve envuelto en el mayor escándalo de su carrera tras acusaciones de agresión sexual y divide a España

    El famoso podcast sobre Charly García llega como concierto a Chile con “La Canción Sin Fin”

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela
    Mundo

    Rod Lewis, el texano que toma la delantera para la explotación de riquezas de Venezuela

    Francia abrirá en febrero un consulado en Groenlandia para estar “más presente” ante las amenazas de Trump

    Irán pide a la ONU que condene el apoyo de Trump a los manifestantes y su “injerencia”

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: EMFUSION y la idea de cuidar la longevidad de la piel

    Con altura de niñez: el desafío de pensar el espacio público para niñas y niños

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender