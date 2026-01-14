A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League
El equipo nacional se posicionó como líder del Grupo A y busca entrar a semifinales.
Chile culminó invicto la fase de grupos del Mundial de la Kings League y esta semana tiene un próximo desafío contra Alemania por los cuartos de final.
El equipo de fútbol siete comandado por Arturo Vidal y el streamer Shelao busca un cupo a semifinales con buenos ánimos, tras alzarse ante Países Bajos, Marruecos y Colombia.
Por su parte, los alemanes lograron vencer a Estados Unidos y Japón, pero registraron una derrota ante Argentina.
Cuándo juega Chile vs. Alemania
El partido de Chile contra Alemania por el Mundial de la Kings League es este miércoles, 14 de enero, a las 18:00 horas.
Para este duelo los equipos se miden en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.
Dónde ver a Chile vs. Alemania
El partido de Chile contra Alemania se transmite en Canal 13.
De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch del torneo.
