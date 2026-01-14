A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

Chile culminó invicto la fase de grupos del Mundial de la Kings League y esta semana tiene un próximo desafío contra Alemania por los cuartos de final.

El equipo de fútbol siete comandado por Arturo Vidal y el streamer Shelao busca un cupo a semifinales con buenos ánimos, tras alzarse ante Países Bajos, Marruecos y Colombia.

Por su parte, los alemanes lograron vencer a Estados Unidos y Japón, pero registraron una derrota ante Argentina.

Cuándo juega Chile vs. Alemania

El partido de Chile contra Alemania por el Mundial de la Kings League es este miércoles, 14 de enero, a las 18:00 horas.

Para este duelo los equipos se miden en el Trident Arena de Sao Paulo, Brasil.

Dónde ver a Chile vs. Alemania

El partido de Chile contra Alemania se transmite en Canal 13 .

De forma online, el cruce se encuentra en la aplicación 13Go, el canal de Youtube de la señal y el canal de Twitch del torneo.