SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Servicios

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

La Roja recibe a su contrincante por su segundo partido del campeonato sudamericano.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming. Foto: @LaRoja

Esta semana continúa el desafío para la Roja con el próximo partido de Chile contra Bolivia por la Liga de Naciones Femenina.

Las dirigidas por Luis Mena llegan tras un anterior empate sin goles ante Venezuela en el debut, mientras que la Verde viene de caer en su duelo con Ecuador.

Cuándo juega Chile vs. Bolivia

El partido de Chile vs. Bolivia por Liga de Naciones Femenina es este martes, 28 de octubre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso la Roja recibe a sus rivales en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Chile vs. Bolivia

El partido de Chile Contra Bolivia se transmite en el canal Chilevisión.

De forma online, el cruce de la Liga de Naciones Femenina se encuentra en chilevision.cl, el canal de Youtube de la señal, la app MiCHV y el servicio gratuito PlutoTV.

Más sobre:FútbolLiga de Naciones FemeninaChileBoliviaChile - BoliviaChile vsA qué hora juega ChileDónde ver a ChileLa RojaHorarioDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura”: Presidente Boric decreta duelo oficial tras muerte de actor Héctor Noguera

Ministro Cordero y expulsión de migrantes irregulares: “No hay avión que aterrice en Venezuela para estos efectos”

Lo más leído

1.
Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

Boric interrumpe actividad en La Moneda para ir a visitar a Héctor Noguera: “Tengo que ir a despedir a una persona que está próxima a partir”

2.
Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

Kaiser desplaza a Jara del segundo lugar en probabilidades de ser presidente en casa de apuestas políticas Polymarket

3.
Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

Muere a los 88 años Héctor Noguera: adiós a una leyenda de la cultura nacional

4.
Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

Familia de Héctor Noguera se refiere a estado de salud del actor tras visita del Presidente Boric

5.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

Vuelve la lluvia a la Región Metropolitana: cuándo comienza el nuevo evento de precipitaciones

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

“El peor escenario posible”: los peligrosos efectos del huracán Melissa

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Qué app de Audio Hi-Fi es la mejor: estas permiten escuchar en alta fidelidad

Servicios

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Atlético Mineiro vs. Independiente del Valle en TV y streaming

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, martes 28 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach
Chile

Ante robos y daños durante el fin de semana, Carabineros desaloja toma de casi un mes en la Usach

“Gracias Tito por tu compromiso con la cultura”: Presidente Boric decreta duelo oficial tras muerte de actor Héctor Noguera

A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia
Negocios

Elon Musk lanza Grokipedia, su enciclopedia de inteligencia artificial que busca competir con Wikipedia

Biministro García responde a generadoras y dice que lo importante es que devolverán la plata “que no les era propia”

Paypal firma acuerdo con OpenAI: usuarios podrán comprar artículos a través de ChatGPT

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años
Tendencias

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

¿Tiene más beneficios para la salud hacer una caminata larga o varias cortas? Esto dice una investigación

Ghost post: Threads agrega tuits “sin filtro” que desaparecen

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo
El Deportivo

“Sigue la violencia en el fútbol chileno”: en Argentina reaccionan a la brutal pelea en la barra de Colo Colo

“Objetos perdidos”: la burla de la UC contra Assadi y la U tras quedarse con el Clásico Universitario

“Mucho Atlético”: en España exponen la superioridad de los colchoneros en la derrota del Betis de Pellegrini

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año
Finde

Qué especies de ballenas y tortugas se pueden ver en República Dominicana y en qué momentos del año

Bienvenido a ir más alto: LATAM Airlines renueva su promesa de marca

Cómo será Espíritus Domésticos, la exposición que revive el espiritismo chileno del siglo XIX

El personaje “a lo Trump y Bolsonaro” que marcó la carrera de Héctor Noguera desde una cama
Cultura y entretención

El personaje “a lo Trump y Bolsonaro” que marcó la carrera de Héctor Noguera desde una cama

Cómo Héctor Noguera se resistió a actuar en teleseries, su trampolín a la popularidad: “No me parecían interesantes”

El legado de un gigante: los tres papeles televisivos que definieron a Héctor Noguera

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel
Mundo

Las autoridades de Gaza elevan a unos 475 los cadáveres recuperados de zonas abandonadas por Israel

Lentes de contacto especiales y una mesa de rayos X: cómo el escándalo de las apuestas demuestra la evolución de la mafia de Nueva York

Siria incauta alrededor de 11 millones de pastillas de captagon en un vehículo supuestamente llegado desde Líbano

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”
Paula

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”

Hablemos de amor: Las amigas que quiero tener a los 80

Antes de mediar: lo que sí (y lo que no) se puede resolver fuera de un tribunal