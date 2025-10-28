A qué hora y dónde ver a Chile vs. Bolivia por la Liga de Naciones Femenina en TV y streaming. Foto: @LaRoja

Esta semana continúa el desafío para la Roja con el próximo partido de Chile contra Bolivia por la Liga de Naciones Femenina.

Las dirigidas por Luis Mena llegan tras un anterior empate sin goles ante Venezuela en el debut, mientras que la Verde viene de caer en su duelo con Ecuador.

Cuándo juega Chile vs. Bolivia

El partido de Chile vs. Bolivia por Liga de Naciones Femenina es este martes, 28 de octubre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso la Roja recibe a sus rivales en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Chile vs. Bolivia

El partido de Chile Contra Bolivia se transmite en el canal Chilevisión .

De forma online, el cruce de la Liga de Naciones Femenina se encuentra en chilevision.cl, el canal de Youtube de la señal, la app MiCHV y el servicio gratuito PlutoTV.