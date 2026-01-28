A qué hora y dónde ver a Chile vs. Brasil por la Copa América Futsal
La Selección Chilena continúa con su desafío en Paraguay y se prepara para su tercera fecha.
Este miércoles continúa el desafío de Chile en la Copa América Futsal, donde tiene un importante desafío ante Brasil.
La Roja no pudo repetir su éxito en el debut contra Bolivia y viene de caer por 2-4 contra Venezuela.
Con ese escenario, la Selección Chilena se mantiene en el tercer puesto de la tabla de posiciones, por lo que se juega las posibilidades de avanzar en el Grupo B.
Cuándo juega Chile vs. Brasil
El partido de Chile contra Brasil Futsal es este miércoles, 28 de enero, a las 14:30 horas.
Las selecciones se miden en el estadio COP Arena Óscar Harrison de Luque, Paraguay.
Dónde ver a Chile vs. Brasil
El partido de Chile contra Brasil por la Copa América Futsal se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.
De formaonline, el cruce se encuentra en la cuenta de Youtube de Canal 13, 13GO y 13.cl.
