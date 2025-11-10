A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Esta semana continúa el desafío de la Roja en el Mundial Sub 17 de Qatar con el partido de Chile contra Canadá.

Luego de su derrota ante Francia y su posterior empate con Uganda, la Selección Chilena se encuentra en el cuarto y último puesto del Grupo K.

En esa línea, este cruce de la tercera fecha es decisivo para los dirigidos por Sebastián Miranda, al definir el paso a la siguiente ronda del campeonato juvenil.

Cuándo juega Chile vs. Canadá

El partido de Chile contra Canadá por el Mundial Sub 17 es este martes 11 de noviembre, a las 9:30 horas de nuestro país.

Dónde ver a Chile vs. Canadá

El partido de Chile contra Canadá se transmite por TV abierta en el canal Chilevisión y también por DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se puede ver en chilevision.cl, en la aplicación MiCHV y en la plataforma DGO.