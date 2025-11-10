A qué hora y dónde ver a Chile vs. Canadá por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
La Selección Chilena juvenil tiene un compromiso clave en la tercera fecha del campeonato.
Esta semana continúa el desafío de la Roja en el Mundial Sub 17 de Qatar con el partido de Chile contra Canadá.
Luego de su derrota ante Francia y su posterior empate con Uganda, la Selección Chilena se encuentra en el cuarto y último puesto del Grupo K.
En esa línea, este cruce de la tercera fecha es decisivo para los dirigidos por Sebastián Miranda, al definir el paso a la siguiente ronda del campeonato juvenil.
Cuándo juega Chile vs. Canadá
El partido de Chile contra Canadá por el Mundial Sub 17 es este martes 11 de noviembre, a las 9:30 horas de nuestro país.
Dónde ver a Chile vs. Canadá
El partido de Chile contra Canadá se transmite por TV abierta en el canal Chilevisión y también por DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se puede ver en chilevision.cl, en la aplicación MiCHV y en la plataforma DGO.
