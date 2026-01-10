A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League. Foto referencial de archivo @chile_kwcn

Chile llega un avance favorable en su desafío del Mundial de la Kings League, donde su próximo compromiso es ante el combinado de Colombia para cerrar la fase de grupos.

El equipo de fútbol siete comandado por Arturo Vidal y el streamer Shelao se presenta tras imponerse por 6-1 ante Marruecos, lo que los mantiene como líderes del Grupo A.

Cuándo juega Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia por el Mundial de la Kings League es este domingo, 11 de enero, a las 17:00 horas de nuestro país.

Dónde ver a Chile vs. Colombia

El partido de Chile contra Colombia se transmite en Canal 13.

De forma online, el cruce se encuentra en el canal de Youtube de la señal.