A qué hora y dónde ver a Chile vs. Marruecos por el Mundial de la Kings League. Foto de archivo @chile_kwcn

Chile avanza en su participación en el Mundial de la Kings League, donde tiene un próximo desafío contra Marruecos por la segunda jornada de la fase de grupos.

Se trata de un torneo de fútbol 7 que se desarrolla en Sao Paulo, Brasil, donde los nacionales son comandados por Arturo Vidal y el streamer Shelao.

El cuadro africano lidera el grupo tras alzarse ante Colombia, mientras que la Selección Chilena cerró una victoria ante Países Bajos en el debut por shoot-outs.

Cuándo juega Chile vs. Marruecos

El partido de Chile contra Marruecos por el Mundial de la Kings League es este miércoles, 7 de enero, a las 18:00 horas de nuestro país.

Dónde ver a Chile vs. Marruecos

El partido de Chile por el Mundial de la Kings League se transmite en vivo en ESPN3, 13Go, 13Go.cl y Disney+.