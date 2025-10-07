A qué hora y dónde ver a Chile vs. México por el Mundial Sub 20 en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Luego de una compleja semana para la Roja en el Mundial Sub 20, Chile logró llegar a octavos de final y para seguir en competencia se debe enfrentar a México.

Pese a caer en el partido anterior contra Egipto por el cierre de la fase de grupos, los dirigidos por Nicolás Córdova clasificaron por contar con menos tarjetas recibidas.

Por su parte, México viene de consagrarse como el segundo del Grupo C, tras alzarse contra Marruecos con un resultado 1-0.

Cuándo juega Chile vs. México

El partido de Chile contra México por el Mundial Sub 20 es este martes, 7 de octubre, a las 20:00 horas.

Para el duelo de octavos de final, las selecciones se trasladan hasta el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Dónde ver a Chile vs. México

El partido de Chile vs. México se transmite por TV abierta en el canal Chilevisión y también en DSports de DirecTV.

De forma online, la cobertura se encuentra en la señal de chilevision.cl y en la plataforma DGO.