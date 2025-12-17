A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17
La selección juvenil vuelve a la cancha y busca dejar atrás su amargo debut ante Argentina.
La Roja Sub 16 no descansa y este miércoles vuelve a salir a la cancha para el duelo de Chile contra Venezuela, en el marco de la Copa UC Sub 17.
Un partido con el que los juveniles buscarán dejar atrás su derrota por 1-4 ante Argentina del pasado martes, ocurrida en el marco del debut del campeonato.
Cuándo juega Chile vs. Venezuela
El partido de Chile Sub 16 contra Venezuela es este miércoles, 17 de diciembre, a las 18:00 horas.
Dónde ver a Chile vs. Venezuela
El partido de Chile contra Venezuela se transmite en el canal TNT Sports.
De forma online, el duelo juvenil se encuentra en la plataforma HBO Max.
