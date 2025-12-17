SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17

    La selección juvenil vuelve a la cancha y busca dejar atrás su amargo debut ante Argentina.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Venezuela por la Copa UC Sub 17. Foto referencial Instagram Servicios / La Tercera

    La Roja Sub 16 no descansa y este miércoles vuelve a salir a la cancha para el duelo de Chile contra Venezuela, en el marco de la Copa UC Sub 17.

    Un partido con el que los juveniles buscarán dejar atrás su derrota por 1-4 ante Argentina del pasado martes, ocurrida en el marco del debut del campeonato.

    Cuándo juega Chile vs. Venezuela

    El partido de Chile Sub 16 contra Venezuela es este miércoles, 17 de diciembre, a las 18:00 horas.

    Dónde ver a Chile vs. Venezuela

    El partido de Chile contra Venezuela se transmite en el canal TNT Sports.

    De forma online, el duelo juvenil se encuentra en la plataforma HBO Max.

