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    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga

    El Cacique juega de local y recibe al Pirata por la primera fecha de la fase de grupos.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

    Este fin de semana continúan los cruces por la primera fecha de la Copa de la Liga 2026, y llega el turno de Colo Colo, que recibe a Coquimbo Unido.

    Los equipos se enfrentan como parte del Grupo A, que completan Deportes Concepción y Huachipato, en el marco de la nueva competencia.

    Se trata de un torneo que reúne a un total de 16 equipos, los que tendrán la oportunidad de recibir el premio de la clasificación a la Supercopa de Chile y la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

    Cuándo juega Colo Colo vs. Coquimbo Unido

    El partido de Colo Colo contra Coquimbo Unido por la Copa de la Liga es este sábado, 21 de marzo, a las 18:00 horas.

    Los Albos reciben a los Piratas en el Estadio Monumental David Arellano de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a Colo Colo vs. Coquimbo Unido

    El partido de Colo Colo contra Coquimbo Unido se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolCopa de la LigaCopa de la Liga 2026Colo ColoCoquimbo UnidoColo Colo - Coquimbo UnidoColo Colo - CoquimboColo Colo hoyHorarioDónde verCuándo juegaA qué hora juegaVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmite

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