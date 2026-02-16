SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    Los chilenos ya conocen a sus rivales y tienen programado su debut durante este lunes.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial de archivo JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Comienza la semana y con eso se abre un nuevo capítulo en el tenis nacional, con la participación de Cristian Garin (89°) y Alejandro Tabilo (68°) en el ATP 500 de Río de Janeiro.

    El circuito comienza durante este lunes, misma jornada debut para ambas raquetas nacionales por la ronda de los 32 mejores.

    Horarios de Garin y Tabilo

    La participación chilena en el ATP de Río comienza con el cruce de Cristian Garin contra el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) este lunes, 16 de febrero, a partir de las 16:30 horas.

    Se trata de un desafío deportivo que Gago afronta tras varios días de inactividad tras el fallecimiento de su padre, situación que lo llevó a apartarse de la Copa Davis y el reciente ATP de Buenos Aires.

    Posteriormente, también hoy, juega Alejandro Tabilo contra el estadounidense Emilio Nava (76°), no antes de las 17:40 horas de Chile.

    El tercer representante nacional del ATP de Río de Janeiro es Tomás Barrios (114°), quien tiene programado su duelo para este martes, en horario a confirmar, contra el italiano Matteo Berrettini (57°).

    Dónde ver el ATP de Río de Janeiro

    Los cruces por el ATP 500 de Río de Janeiro se transmiten de forma online, en la plataforma Disney+.

    Más sobre:TenisCristian GarinChristian GarinGarinATP RíoATPATP Río de JaneiroRío de JaneiroRíoThiago Agustín TiranteGarin vs TiranteAlejandro TabiloTabiloEmilio NavaTabilo vs NavahoyATP hoyTenis hoyGarin hoyTabilo hoyDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Cuál es el mejor remedio para el dolor articular y la osteoartritis, según una especialista

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Qué es el cáncer colorrectal, cada vez más común entre adultos jóvenes (y cuáles son sus síntomas)

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Por qué la memoria empeora con la edad, según un reciente estudio

    Servicios

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    ¿Robaron tu celular? La guía paso a paso para bloquear cuentas y evitar la pérdida de información o dinero

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026
    Chile

    Biobío, Ñuble y La Araucanía suman más del 75% de las hectáreas quemadas por los incendios forestales en 2025-2026

    Este 17 de febrero es el eclipse solar anular: ¿Dónde se verá el llamado anillo de fuego?

    RN respalda nombramiento de Jouannet y pone en duda avance de sala cuna universal y FES “tal cual como están”

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores
    Negocios

    Gobierno pone en marcha obras del embalse Zapallar en Ñuble: beneficiará a más de 2 mil agricultores

    Daniel Mas sostiene la primera bilateral con la ministra de Minería, Aurora Williams

    Grenergy presenta nuevo proyecto fotovoltaico por más de US$200 millones en la Región de O’Higgins

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio
    Tendencias

    El alimento que aumenta el riesgo de padecer infecciones urinarias, según un estudio

    4 cambios en la alimentación que pueden ayudar a reducir el riesgo de cáncer, según un oncólogo

    Qué es Ring, la empresa de seguridad de Amazon que causó polémica por su comercial en el Super Bowl

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera
    El Deportivo

    Colo Colo en alza, la UC y la U no despegan y Limache sorprende como líder: lo que dejó la Fecha 3 de la Liga de Primera

    En vivo: Christian Garin enfrenta a Thiago Tirante en su debut en el ATP de Río de Janeiro

    Red Bull Cerro Abajo 2026: Sebastián Holguín triunfa en Valparaíso y se corona “Rey del Puerto”

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?
    Tecnología

    Review de God of War: Sons of Sparta, ¿un insulto a los fans?

    Cómo el Pentágono usó a la Inteligencia Artificial Claude para capturar a Maduro

    Review del Redmi Note 15 Pro 5G: para olvidarse del cargador

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado
    Cultura y entretención

    La canción de Led Zeppelin por la que John Paul Jones quiere ser recordado

    Robert Duvall, o el “Consigliere” Tom Hagen que alcanzó la gloria limpiando la ropa sucia de los Corleone en El Padrino

    A los 95 años muere Robert Duvall, ganador del Oscar y leyenda del cine

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres
    Mundo

    Concluyen búsqueda y defienden identificación de restos del cura guerrillero colombiano Camilo Torres

    Conversaciones de Ginebra: Estados Unidos se reunirá con delegaciones de Irán y Ucrania

    Las claves para entender la moción de censura que podría destituir al presidente peruano José Jerí

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión
    Paula

    El “basurero emocional”: Cuando el chat con tu ex deja de ser coordinación y se convierte en transgresión

    Emilia Müller: La moda como un tema fundamental para entender la sociedad

    Datos Paula: películas y series para ver en San Valentín