A qué hora y dónde ver a Cristian Garin y Alejandro Tabilo hoy en el ATP de Río de Janeiro. Foto referencial de archivo

Comienza la semana y con eso se abre un nuevo capítulo en el tenis nacional, con la participación de Cristian Garin (89°) y Alejandro Tabilo (68°) en el ATP 500 de Río de Janeiro.

El circuito comienza durante este lunes, misma jornada debut para ambas raquetas nacionales por la ronda de los 32 mejores.

Horarios de Garin y Tabilo

La participación chilena en el ATP de Río comienza con el cruce de Cristian Garin contra el argentino Thiago Agustín Tirante (92°) este lunes, 16 de febrero, a partir de las 16:30 horas.

Se trata de un desafío deportivo que Gago afronta tras varios días de inactividad tras el fallecimiento de su padre, situación que lo llevó a apartarse de la Copa Davis y el reciente ATP de Buenos Aires.

Posteriormente, también hoy, juega Alejandro Tabilo contra el estadounidense Emilio Nava (76°), no antes de las 17:40 horas de Chile.

El tercer representante nacional del ATP de Río de Janeiro es Tomás Barrios (114°), quien tiene programado su duelo para este martes, en horario a confirmar, contra el italiano Matteo Berrettini (57°).

Dónde ver el ATP de Río de Janeiro

Los cruces por el ATP 500 de Río de Janeiro se transmiten de forma online, en la plataforma Disney+.