    A qué hora y dónde ver a Deportes Iquique vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Los Dragones Celestes reciben a los Azules en la última fecha de la Liga de Primera.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Deportes Iquique vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    Este sábado Deportes Iquique recibe a Universidad de Chile en uno de los cinco partidos simultáneos programados por la Fecha 30 de la Liga de Primera.

    Los Dragones Celestes irán por un resultado que les permita escapar del descenso, mientras que los Azules buscarán acercarse al cupo para la Copa Libertadores.

    Cuándo juega Deportes Iquique vs. Universidad de Chile

    El partido de Deportes Iquique contra Universidad de Chile es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.

    Los locales reciben a su rival en el Estadio Tierra de Campeones para la última fecha.

    Dónde ver a Deportes Iquique vs. Universidad de Chile

    El partido de Deportes Iquique contra Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.

