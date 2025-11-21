A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes comienza una jornada decisiva por la Liga de Primera, que en la Fecha 28 enfrenta a Deportes Limache con Unión Española.

Los equipos se encuentran en los últimos puestos de la tabla y se arriesgan al temido descenso.

Cuándo juega Deportes Limache vs. Unión Española

El partido de Deportes Limache contra Unión Española es este viernes, 21 de noviembre, a las 20:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.

Dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española

El partido de Deportes Limache contra Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium y en Mega 2 .

De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max y en Mega Go.