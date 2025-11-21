A qué hora y dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española por TV y streaming
Este viernes se juega el partido clave del fútbol chileno para evitar el descenso.
Este viernes comienza una jornada decisiva por la Liga de Primera, que en la Fecha 28 enfrenta a Deportes Limache con Unión Española.
Los equipos se encuentran en los últimos puestos de la tabla y se arriesgan al temido descenso.
Cuándo juega Deportes Limache vs. Unión Española
El partido de Deportes Limache contra Unión Española es este viernes, 21 de noviembre, a las 20:00 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota.
Dónde ver a Deportes Limache vs. Unión Española
El partido de Deportes Limache contra Unión Española se transmite en el canal TNT Sports Premium y en Mega 2.
De forma online, el cruce de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max y en Mega Go.
