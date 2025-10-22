A qué hora y dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúan los cruces por la Champions League y su tercera fecha enfrenta a Eintracht Frankfurt con Liverpool.

Los alemanes llegan a la jornada tras una anterior caída por 1-5 ante Atlético en el torneo internacional, mientras que los Reds perdieron ante Galatasaray por la cuenta mínima.

Cuándo juega Eintracht Frankfurt vs. Liverpool

El partido de Eintracht Frankfurt vs. Liverpool por la Champions League es este miércoles, 22 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Para este compromiso el cuadro local recibe a su visitante en el Deutsche Bank Park de Alemania.

Dónde ver a Eintracht Frankfurt vs. Liverpool

El partido de Eintracht Frankfurt vs. Liverpool se transmite en el canal ESPN3 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.