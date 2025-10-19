SUSCRÍBETE
A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming

Los cruzados visitan Viña del Mar por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

Sandar Estrella OportoPor 
Sandar Estrella Oporto
A qué hora y dónde ver a Everton vs. Universidad Católica por TV y streaming. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

Este domingo Everton recibe a la Universidad Católica, por la Fecha 24 de la Liga de Primera.

Los viñamarinos vienen de caer ante Unión La Calera por la cuenta mínima en la jornada anterior, mientras que los cruzados vencieron por 1-0 a Deportes Limache.

Cuándo juega Everton vs. Universidad Católica

El partido de Everton vs. Universidad Católica por la Liga de Primera es este domingo, 19 de octubre, a las 15:00 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Sausalito de Viña del Mar.

Dónde ver a Everton vs. Universidad Católica

El partido de Everton contra la UC se transmite por televisión en el canal TNT Sports Premium.

De forma online, la cobertura de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.

