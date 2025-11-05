A qué hora y dónde ver a Francia vs. Chile por el Mundial Sub 17 en TV y streaming
La Selección Chilena juvenil tiene su partido debut durante este miércoles.
Este miércoles continúan los cruces del Mundial Sub 17 y llega el esperado turno de Chile, que debuta contra Francia, como parte del Grupo K.
El equipo dirigido por Sebastián Miranda se enfrenta a su rival por la primera fecha en el Aspire Academy de Doha, Qatar.
Cuándo juega Francia vs. Chile Sub 17
El partido de Francia contra Chile por el Mundial Sub 17 es este miércoles, 5 de noviembre, a las 12:45 horas.
Dónde ver a Francia vs. Chile
El partido de Francia contra Chile tiene transmisión confirmada por TV abierta en el canal Chilevisión y también mediante DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce del Mundial Sub 17 se encuentra en la señal chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma DGO.
