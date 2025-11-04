A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela por el Mundial Sub 17 en TV y streaming

Este martes llega uno de los esperados cruces del Mundial Sub 17 con el partido de Inglaterra contra Venezuela, por el Grupo E.

Los ingleses van en búsqueda de obtener su segunda estrella, mientras que la Vinotinto llega tras el tercer lugar obtenido en el Campeonato Sudamericano de la categoría juvenil.

Cuándo juega Inglaterra vs. Venezuela Sub 17

El partido de Inglaterra contra Venezuela por el Mundial Sub 17 es este martes, 4 de noviembre, a las 12:15 horas de Chile.

Dónde ver a Inglaterra vs. Venezuela

El partido de Inglaterra contra Venezuela se transmite en el canal DSports+ de DirecTV.

De forma online, el Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.