A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana
El partido definitivo se juega durante este sábado en Asunción.
Este fin de semana se juega la final de la Copa Sudamericana, con el esperado enfrentamiento entre Lanús y Atlético Mineiro.
Los argentinos se instalaron en la etapa tras alzarse ante la Universidad de Chile, mientras que los brasileños se impusieron a Independiente del Valle.
Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro
El partido de Lanús contra Atlético Mineiro es este sábado, 22 de noviembre, a las 17:00 horas.
Los clubes juega la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.
Dónde ver a Lanús vs. Atlético Mineiro
El partido de Lanús contra Atlético Mineiro se transmite en el canal ESPN y en DSports de DirecTV.
De forma online, el cruce se encuentra en las plataformas Disney+ y DGO.
