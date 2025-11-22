A qué hora y dónde ver a Lanús vs. Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana

Este fin de semana se juega la final de la Copa Sudamericana, con el esperado enfrentamiento entre Lanús y Atlético Mineiro.

Los argentinos se instalaron en la etapa tras alzarse ante la Universidad de Chile, mientras que los brasileños se impusieron a Independiente del Valle.

Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro

El partido de Lanús contra Atlético Mineiro es este sábado, 22 de noviembre, a las 17:00 horas.

Los clubes juega la final de la Copa Sudamericana en el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.

Dónde ver a Lanús vs. Atlético Mineiro

El partido de Lanús contra Atlético Mineiro se transmite en el canal ESPN y en DSports de DirecTV.

De forma online, el cruce se encuentra en las plataformas Disney+ y DGO.