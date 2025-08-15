A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth por la Premier League en TV y online. Foto referencial de archivo

Este viernes se pone en marcha la nueva temporada de la Premier League, donde uno de los primeros cruces enfrenta a Liverpool contra Bournemouth por la primera fecha.

El actual campeón comenzará la defensa del título jugando de local, desafío que llega tras su tropiezo en el Community Shield, donde cayó ante Crystal Palace.

Cuándo juega Liverpool vs. Bournemouth

El partido de Liverpool contra Bournemouth es este viernes, 15 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.

Los Reds reciben a su contrincante en el estadio Anfield de Inglaterra.

Dónde ver a Liverpool vs. Bournemouth

El partido de Liverpool vs. Bournemouth se transmite por el canal ESPN .

De manera online, el partido de la Premier League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.