A qué hora y dónde ver a Manchester City vs. Napoli por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Continúan los cruces de la Champions League y para hoy corresponde el enfrentamiento del Manchester City contra Napoli.

El cuadro ciudadano juega de local y recibe a los italianos durante este jueves en el marco de la primera fecha del campeonato internacional.

Cuándo juega Manchester City vs. Napoli

El partido del Manchester City contra Napoli es este jueves, 18 de septiembre, a las 16:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Etihad Stadium de Inglaterra.

Dónde ver al Manchester City vs. Napoli

El partido del Manchester City vs. Napoli se transmite en el canal ESPN .

Los cruces de la Champions League también se encuentran de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.