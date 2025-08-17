A qué hora y dónde ver a Manchester United vs. Arsenal por TV y streaming. Foto referencial de archivo @ManUtd.

Esta semana el fútbol europeo volvió con todo ante el inicio de la temporada de la Premier League.

La primera fecha enfrenta al Manchester United contra Arsenal, en un nuevo desafío para el ciclo 2025/2026.

Cuándo juega Manchester United vs. Arsenal

El partido del Manchester United vs. Arsenal es este domingo, 17 de agosto, a las 11:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el estadio Old Trafford de Inglaterra.

Dónde ver a Manchester United vs. Arsenal

El partido del Manchester United contra Arsenal se transmite en el canal ESPN .

De forma online, el cruce de la Champions League se encuentra en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium de $14.190 al mes.