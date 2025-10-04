A qué hora y dónde ver a México vs. Marruecos por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo C se miden este sábado en el Estadio Elías Figueroa Brander.
Este fin de semana continúa la acción para el Grupo C del Mundial Sub 20 y llega el turno del enfrentamiento de México contra Marruecos.
El Tricolor llega a la jornada tras empatar a 2 con España, mientras que el conjunto marroquí sorprendió con un triunfo 2-1 ante Brasil y aseguró su clasificación a octavos de final.
Cuándo juega México vs. Marruecos
El partido de México contra Marruecos por el Mundial Sub 20 es este sábado, 4 de octubre, a las 17:00 horas.
Las selecciones se encuentran en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.
Dónde ver a México vs. Marruecos
El partido de México vs. Marruecos se transmite en el canal DSports+ de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
