A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este miércoles continúa la segunda fecha de la Champions League, donde Monaco recibe al Manchester City.

Los monegascos vienen de caer por 1-4 ante Club Brujas, contrario a los Sky Blues, que se alzaron por 2-0 ante Nápoles en el debut.

Cuándo juega Monaco vs. Manchester City

El partido de Monaco vs. Manchester City es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.

Los locales reciben al conjunto ciudadano en el Estadio Luis II de Mónaco.

Dónde ver a Monaco vs. Manchester City