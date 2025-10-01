A qué hora y dónde ver a Monaco vs. Manchester City por la Champions League en TV y streaming
El campeonato continúa con la segunda fecha durante este miércoles, donde los monegascos reciben a los ciudadanos.
Este miércoles continúa la segunda fecha de la Champions League, donde Monaco recibe al Manchester City.
Los monegascos vienen de caer por 1-4 ante Club Brujas, contrario a los Sky Blues, que se alzaron por 2-0 ante Nápoles en el debut.
Cuándo juega Monaco vs. Manchester City
El partido de Monaco vs. Manchester City es este miércoles, 1 de octubre, a las 16:00 horas de Chile.
Los locales reciben al conjunto ciudadano en el Estadio Luis II de Mónaco.
Dónde ver a Monaco vs. Manchester City
El partido de Monaco vs. Manchester City se transmite en el canal ESPN y de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
🎉 La Tercera celebra 75 años ✈️ Suscríbete y entra al sorteo por 2 pasajes a Buenos Aires.Plan digital $990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.