A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Qarabag por la Champions League. Foto referencial de archivo @sscnapoli

Este martes se desarrolla la Fecha 5 de la Champions League, donde Napoli recibe a Qarabag.

Los italianos vienen de empatar sin goles con Eintracht Frankfurt, misma situación que dejó la jornada anterior para su ahora rival, que igualó a 2 con Chelsea.

Cuándo juega Napoli vs. Qarabag

El partido de Napoli contra Qarabag es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.

Dónde ver a Napoli vs. Qarabag

El partido de Napoli contra Qarabag se transmite en el canal ESPN4 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.