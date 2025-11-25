A qué hora y dónde ver a Napoli vs. Qarabag por la Champions League
Los italianos reciben a su rival por la quinta fecha del campeonato.
Este martes se desarrolla la Fecha 5 de la Champions League, donde Napoli recibe a Qarabag.
Los italianos vienen de empatar sin goles con Eintracht Frankfurt, misma situación que dejó la jornada anterior para su ahora rival, que igualó a 2 con Chelsea.
Cuándo juega Napoli vs. Qarabag
El partido de Napoli contra Qarabag es este martes, 25 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Diego Armando Maradona de Italia.
Dónde ver a Napoli vs. Qarabag
El partido de Napoli contra Qarabag se transmite en el canal ESPN4.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
