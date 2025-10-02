A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20
Las selecciones del Grupo F se enfrentan en Talca durante este jueves.
Nigeria y Arabia Saudita salen a la cancha durante este jueves, por su partido válido para el Grupo F del Mundial Sub 20.
El cuadro de África viene de caer ante Noruega por la cuenta mínima, mismo resultado que obtuvo su rival anteriormente al perder con Colombia.
Cuándo juega Nigeria vs. Arabia Saudita
El partido de Nigeria contra Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 es este jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas.
Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.
Dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita
El partido de Nigeria vs. Arabia Saudita se transmite en el canal DSports de DirecTV y de forma online en la plataforma DGO.
