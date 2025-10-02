A qué hora y dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita por el Mundial Sub 20. Foto referencial de archivo

Nigeria y Arabia Saudita salen a la cancha durante este jueves, por su partido válido para el Grupo F del Mundial Sub 20.

El cuadro de África viene de caer ante Noruega por la cuenta mínima, mismo resultado que obtuvo su rival anteriormente al perder con Colombia.

Cuándo juega Nigeria vs. Arabia Saudita

El partido de Nigeria contra Arabia Saudita por el Mundial Sub 20 es este jueves, 2 de octubre, a las 20:00 horas.

Las selecciones se miden en el Estadio El Teniente de Rancagua.

Dónde ver a Nigeria vs. Arabia Saudita