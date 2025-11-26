A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming
Los españoles van por una victoria en Grecia por la Fecha 5 del torneo internacional.
Avanza la Fecha 5 de la Champions League, donde Olimpiacos recibe al Real Madrid durante este miércoles.
El conjunto local llega a la jornada tras empatar a 1 con PSV, mientras que los merengues buscan remontar su anterior caída por 0-1 ante Liverpool.
Cuándo juega Olympiacos vs. Real Madrid
El partido de Olympiacos contra Real Madrid es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.
Los españoles visitan el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia.
Dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid
El partido de Olympiacos contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN.
De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
