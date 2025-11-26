A qué hora y dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid por la Champions League en TV y streaming. Foto referencial de archivo realmadrid.com

Avanza la Fecha 5 de la Champions League, donde Olimpiacos recibe al Real Madrid durante este miércoles.

El conjunto local llega a la jornada tras empatar a 1 con PSV, mientras que los merengues buscan remontar su anterior caída por 0-1 ante Liverpool.

Cuándo juega Olympiacos vs. Real Madrid

El partido de Olympiacos contra Real Madrid es este miércoles, 26 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los españoles visitan el Estadio Georgios Karaiskakis de la ciudad de El Pireo, Grecia.

Dónde ver a Olympiacos vs. Real Madrid

El partido de Olympiacos contra Real Madrid se transmite en el canal ESPN .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.