SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Los clubes se miden este viernes por la tercera fecha de la Liga de Primera.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo PEPE ALVUJAR/PHOTOSPORT

    Este viernes arranca la tercera fecha de la Liga de Primera, donde Palestino recibe a la Universidad de Chile.

    Los locales buscan remontar su última derrota por 1-3 ante Coquimbo Unido, mientras que los azules se presentan también tras perder por 1-2 ante Huachipato.

    Cuándo juega Palestino vs. U. de Chile

    El partido de Palestino contra la Universidad de Chile es este viernes, 13 de febrero, a las 20:30 horas.

    Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna para este compromiso.

    Dónde ver a Palestino vs. U. de Chile

    El partido de Palestino contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.

    De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.

    Más sobre:FútbolLiga de PrimeraPalestinoUniversidad de ChileU de ChileLa UPalestino - Universidad de ChilePalestino - U de ChileDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    Qué es el “deber conyugal” que Francia busca abolir en el matrimonio

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    5 medidas para controlar la presión arterial, según los médicos

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Cómo fue el choque entre dos buques de la Armada de EEUU en aguas cercanas a Sudamérica, según reportes

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Fui una caña de azúcar en el Super Bowl de Bad Bunny

    Servicios

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 13 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Anuncian fecha para la nueva edición del Black Sale en Chile: ¿Dónde revisar las ofertas?

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca
    Chile

    Sernageomin monitorea actividad de volcán San José tras sismo que provocó fracturamiento de roca

    Quiénes son los integrantes del Consejo de Monumentos Nacionales que deben definir destino de la estatua de Baquedano

    Insulza (PS) defiende que ayuda humanitaria que enviará el gobierno a Cuba no obedece a un “pauteo” del PC

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados
    Negocios

    Gremio del turismo destaca efecto positivo en el turismo interno por el Día de los Enamorados

    El dólar extiende su avance a la espera del dato de IPC de Estados Unidos

    Nueva arremetida de Polla frente a casinos online: se querella por lavado de dinero contra procesadores de pagos

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tendencias

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Por qué EEUU enviará a Medio Oriente el USS Gerald R. Ford, su portaaviones más grande y avanzado

    Quién es Kim Ju Ae, hija de Kim Jong Un que podría convertirse en sucesora del líder de Corea del Norte

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”
    El Deportivo

    Lando Norris se lanza contra Verstappen en plena pretemporada de la F1: “Puede irse y buscar otra cosa que hacer”

    El delantero entrena con el Sifup: Colo Colo entra en la pelea por fichar a Sergi Santos

    Joaquín Niemann se mantiene en el Top 10 del LIV Golf de Adelaida tras el segundo día de competencia

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos
    Tecnología

    Así es Motorola Signature, su nuevo smartphone premium que tiene “la mejor cámara de la historia” de sus teléfonos

    Las 5 tendencias que marcan el gaming en 2026: el fin de la consola fija, IA y menos estrenos pero con mayor profundidad

    El fin de la era del “todo vale” por la atención del usuario: la UE acusa a TikTok de diseño adictivo

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original
    Cultura y entretención

    Los Tres adelantan un extracto del primer single que reúne a su formación original

    Spider-Man en blanco y negro: lanzan primer trailer de Spider-Noir, nueva serie protagonizada por Nicolas Cage

    The Chemical Brothers y su vínculo con Noel Gallagher: “Vimos a Oasis en su reunión, fue fantástico”

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba
    Mundo

    La ONU advierte del impacto del embargo de petróleo en los servicios esenciales en Cuba

    El ICE en la mira: ¿qué pasaría si cierra el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.?

    Fiscalía brasileña abre investigación sobre presuntos delitos de Epstein en el país

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse
    Paula

    Simplificar el bienestar: Superblends, la nueva forma de suplementarse

    Nicole Brunser: La mujer que lleva la orfebrería chilena a la Semana de la Moda de Nueva York

    Bombones de tahini y dátiles