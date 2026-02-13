A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los clubes se miden este viernes por la tercera fecha de la Liga de Primera.
Este viernes arranca la tercera fecha de la Liga de Primera, donde Palestino recibe a la Universidad de Chile.
Los locales buscan remontar su última derrota por 1-3 ante Coquimbo Unido, mientras que los azules se presentan también tras perder por 1-2 ante Huachipato.
Cuándo juega Palestino vs. U. de Chile
El partido de Palestino contra la Universidad de Chile es este viernes, 13 de febrero, a las 20:30 horas.
Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna para este compromiso.
Dónde ver a Palestino vs. U. de Chile
El partido de Palestino contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.
