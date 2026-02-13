A qué hora y dónde ver a Palestino vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este viernes arranca la tercera fecha de la Liga de Primera, donde Palestino recibe a la Universidad de Chile.

Los locales buscan remontar su última derrota por 1-3 ante Coquimbo Unido, mientras que los azules se presentan también tras perder por 1-2 ante Huachipato.

Cuándo juega Palestino vs. U. de Chile

El partido de Palestino contra la Universidad de Chile es este viernes, 13 de febrero, a las 20:30 horas.

Los clubes se miden en el Estadio Municipal de La Cisterna para este compromiso.

Dónde ver a Palestino vs. U. de Chile

El partido de Palestino contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, el cruce se encuentra en la plataforma HBO Max.