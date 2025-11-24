A qué hora y dónde ver a Portugal vs. Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17. Foto referencial de archivo cbf.com.br

Este lunes se definen a los finalistas del Mundial Sub 17 y el segundo partido semifinal de la jornada enfrenta a Portugal y Brasil.

Las selecciones alcanzaron la etapa tras dejar en cuartos a Suiza y Marruecos, respectivamente.

El ganador de este cruce clave deberá enfrentarse en última instancia con el equipo vencedor del duelo entre Austria e Italia.

Cuándo juega Portugal vs. Brasil

El partido de Portugal contra Brasil por la semifinal del Mundial Sub 17 es este lunes, 24 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile.

Dónde ver a Portugal vs. Brasil

El partido de Portugal contra Brasil se transmite en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, la semifinal del Mundial Sub 17 se encuentra en la plataforma DGO.