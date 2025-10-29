A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
Este miércoles se define al finalista en el partido entre argentinos y brasileños.
Esta semana se terminan de definir las semifinales de la Copa Libertadores, donde Racing Club recibe a Flamengo durante este miércoles.
Los clubes juegan su partido de vuelta, al que los brasileños llegan con ventaja tras el resultado 1-0 que obtuvieron en el cruce de ida.
Cuándo juega a Racing vs. Flamengo
El partido de Racing contra Flamengo por la Copa Libertadores es este miércoles, 29 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.
Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Argentina.
Dónde ver a Racing vs. Flamengo
El partido de Racing contra Flamengo se transmite de forma online en la plataforma Disney+, en la aplicación MiCHV y en el servicio PlutoTV.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
4.
¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.