A qué hora y dónde ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

A qué hora y dónde ver a Flamengo vs. Racing por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo

Esta semana se terminan de definir las semifinales de la Copa Libertadores, donde Racing Club recibe a Flamengo durante este miércoles.

Los clubes juegan su partido de vuelta, al que los brasileños llegan con ventaja tras el resultado 1-0 que obtuvieron en el cruce de ida.

Cuándo juega a Racing vs. Flamengo

El partido de Racing contra Flamengo por la Copa Libertadores es este miércoles, 29 de octubre, a las 21:30 horas de Chile.

Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Estadio Presidente Perón, conocido como el Cilindro de Avellaneda, Argentina.

Dónde ver a Racing vs. Flamengo

El partido de Racing contra Flamengo se transmite de forma online en la plataforma Disney+, en la aplicación MiCHV y en el servicio PlutoTV.