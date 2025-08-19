A qué hora y dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna por LaLiga en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes se terminan de definir los cruces por la primera fecha de LaLiga de España, que entró en su temporada 2025/2026.

Llega el turno del debut de Real Madrid y Osasuna, últimos clubes que quedan por medirse en la jornada inaugural del torneo español.

Cuándo juega Real Madrid vs. Osasuna

El partido del Real Madrid vs. Osasuna es este martes, 19 de agosto, a las 15:00 horas de Chile.

Los merengues reciben a su rival en el estadio Santiago Bernabéu de España.

Dónde ver a Real Madrid vs. Osasuna

El partido del Real Madrid vs. Osasuna se transmite se forma exclusiva en el canal DSports de DirecTV.

De forma online, los cruces de La Liga también son parte del catálogo de la plataforma DGO.