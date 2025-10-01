A qué hora y dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcastle por la Champions League
Los clubes tienen uno de los primeros partidos programados para este miércoles por la Fecha 2 del torneo internacional.
Union Saint-Gilloise juega contra Newcastle United en uno de los primeros cruces programados para hoy por la segunda fecha de la Champions League.
El cuadro local viene de celebrar un triunfo por 3-1 ante PSV en el debut, mientras que los ingleses cayeron anteriormente por 1-2 ante Barcelona.
Cuándo juega Union Saint-Gilloise vs. Newcaslte
El partido de Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United es este miércoles, 1 de octubre, a las 13:45 horas de Chile.
Para este enfrentamiento, los equipos se reúnen en el estadio Lotto Park de Bélgica.
Dónde ver a Union Saint-Gilloise vs. Newcaslte
El partido de Union Saint-Gilloise vs. Newcastle se transmite exclusivamente de forma online en la plataforma Disney+, dentro de su Plan Premium.
