A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga. Foto referencial de archivo

Universidad Católica tiene un próximo desafío este domingo, donde recibe a la Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026.

Los clubes se miden por la primera fecha en el marco del Grupo B, que completan Cobresal y Ñublense.

Se trata de una nueva competencia que llega en medio del receso de la Liga de Primera, que tiene como principal atractivo el premio de la clasificación a la Supercopa de Chile y la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.

Cuándo juega UC vs. U. de Concepción

El partido de la Universidad Católica contra Universidad de Concepción es este domingo, 22 de marzo, a las 18:00 horas.

La primera ronda de la Copa de la Liga enfrenta a los clubes en el Claro Arena.

Dónde ver a UC vs. U. de Concepción

El partido de Universidad Católica contra Universidad de Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.