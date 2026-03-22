A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. U. de Concepción por la Copa de la Liga
Los clubes se miden este domingo por la primera fecha del nuevo campeonato.
Universidad Católica tiene un próximo desafío este domingo, donde recibe a la Universidad de Concepción por la Copa de la Liga 2026.
Los clubes se miden por la primera fecha en el marco del Grupo B, que completan Cobresal y Ñublense.
Se trata de una nueva competencia que llega en medio del receso de la Liga de Primera, que tiene como principal atractivo el premio de la clasificación a la Supercopa de Chile y la Copa Libertadores 2027 como Chile 3.
Cuándo juega UC vs. U. de Concepción
El partido de la Universidad Católica contra Universidad de Concepción es este domingo, 22 de marzo, a las 18:00 horas.
La primera ronda de la Copa de la Liga enfrenta a los clubes en el Claro Arena.
Dónde ver a UC vs. U. de Concepción
El partido de Universidad Católica contra Universidad de Concepción se transmite en el canal TNT Sports Premium.
De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.
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