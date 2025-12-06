A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera por TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad Católica recibe a Unión La Calera en uno de los cinco partidos simultáneos del sábado por la Fecha 30 de la Liga de Primera.

Se trata de un cruce clave para los Cruzados, en su desafío para asegurar el cupo que les permita clasificar directamente a la Copa Libertadores 2026.

Cuándo juega Universidad Católica vs. Unión La Calera

El partido de Universidad Católica contra Unión La Calera es este sábado, 6 de diciembre, a las 18:00 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Claro Arena.

Dónde ver a Universidad Católica vs. Unión La Calera

El partido de Universidad Católica contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports .

De forma online, los cruces de la Liga de Primera se encuentran en la plataforma HBO Max.