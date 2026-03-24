A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este martes comienza la segunda fecha de la Copa de la Liga, y el primer enfrentamiento es el de Universidad de Chile contra Unión La Calera.

Los azules van por su primera victoria en el nuevo campeonato, tras el empate con Deportes La Serena, en un partido que además marca el debut de Fernando Gago.

Cabe recordar que el torneo enfrenta a 16 clubes de la primera división por el cupo Chile 3 a la Copa Libertadores 2027, además de la Supercopa.

Cuándo juega U.de Chile vs. Unión La Calera

El partido de la Universidad de Chile contra Unión La Calera es este martes, 24 de marzo, a las 17:30 horas.

Los equipos se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Dónde ver a U. de Chile vs. Unión La Calera

El partido de la Universidad de Chile contra Unión La Calera se transmite en el canal TNT Sports Premium .

De forma online, la Copa de la Liga va por la plataforma HBO Max.