A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal
Las selecciones se miden en Inglaterra durante este sábado.
Este fin de semana siguen los amistosos internacionales, donde Brasil se enfrenta a Senegal.
El cruce se enmarca en la fecha FIFA de noviembre que mide a las selecciones previo al Mundial 2026.
Cuándo juega Brasil vs. Senegal
El partido de Brasil contra Senegal es este sábado, 15 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile.
Para este amistoso las selecciones se encuentran en el Emirates Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Brasil vs. Senegal
El partido de Brasil contra Senegal se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.