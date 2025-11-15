OFERTA ELECCIONES $990
    A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

    Las selecciones se miden en Inglaterra durante este sábado.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    Brasil. Foto referencial de archivo cbf.com.br Servicios / La Tercera

    Este fin de semana siguen los amistosos internacionales, donde Brasil se enfrenta a Senegal.

    El cruce se enmarca en la fecha FIFA de noviembre que mide a las selecciones previo al Mundial 2026.

    Cuándo juega Brasil vs. Senegal

    El partido de Brasil contra Senegal es este sábado, 15 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile.

    Para este amistoso las selecciones se encuentran en el Emirates Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Brasil vs. Senegal

    El partido de Brasil contra Senegal se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.

