A qué hora y dónde ver el amistoso de Brasil vs. Senegal

Este fin de semana siguen los amistosos internacionales, donde Brasil se enfrenta a Senegal.

El cruce se enmarca en la fecha FIFA de noviembre que mide a las selecciones previo al Mundial 2026.

Cuándo juega Brasil vs. Senegal

El partido de Brasil contra Senegal es este sábado, 15 de noviembre, a las 13:00 horas de Chile.

Para este amistoso las selecciones se encuentran en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Brasil vs. Senegal

El partido de Brasil contra Senegal se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.