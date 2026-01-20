A qué hora y dónde ver el amistoso de Cerro Largo vs. Deportes Concepción
Los clubes se miden en Montevideo por la Serie Río de la Plata 2026.
Este martes Deportes Concepción sale a la cancha, en el marco de un partido amistoso que traslada al club hasta Uruguay para enfrentarse a Cerro Largo.
Los equipos se miden por la Serie Río de La Plata 2026, donde el León de Collao va por una victoria en medio del complejo momento que se vive en la Región del Biobío.
Cuándo juega Cerro Largo vs. Deportes Concepción
El partido de Cerro Largo contra Deportes Concepción es este martes, 20 de enero, a las 22:15 horas de Chile.
Para este compromiso el conjunto lila visita el Estadio Luis Franzini de Montevideo.
Dónde ver a Cerro Largo vs. Deportes Concepción
El partido de Cerro Largo contra Deportes Concepción se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.
