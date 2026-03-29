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    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming

    La Roja enfrenta su segundo compromiso internacional de la fecha tras una exitosa jornada contra Cabo Verde.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming. Foto: @laroja

    En las próximas horas llegará el siguiente compromiso de la Roja, donde Nueva Zelanda recibe a Chile por su partido amistoso internacional.

    La Selección Chilena llega a su segundo duelo por la fecha FIFA con buenos ánimos, tras alzarse por 4-2 ante Cabo Verde.

    Cuándo juega Chile contra Nueva Zelanda

    El partido de Chile contra Nueva Zelanda se juega durante la madrugada del lunes, 30 de marzo, a las 03:00 horas de la mañana en nuestro horario.

    Las selecciones se miden en el estadio Eden Park de la ciudad de Auckland.

    Dónde ver a Chile contra Nueva Zelanda

    El partido de Chile contra Nueva Zelanda tiene transmisión confirmada en Chilevisión.

    Para ver el amistoso de forma online también se dispone de la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.

    Más sobre:FútbolAmistosoAmistoso internacionalAmistoso FIFAFecha FIFANueva ZelandaChileLa RojaSelección ChilenaChile - Nueva ZelandaNueva Zelanda - ChileDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

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