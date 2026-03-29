A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming
La Roja enfrenta su segundo compromiso internacional de la fecha tras una exitosa jornada contra Cabo Verde.
En las próximas horas llegará el siguiente compromiso de la Roja, donde Nueva Zelanda recibe a Chile por su partido amistoso internacional.
La Selección Chilena llega a su segundo duelo por la fecha FIFA con buenos ánimos, tras alzarse por 4-2 ante Cabo Verde.
Cuándo juega Chile contra Nueva Zelanda
El partido de Chile contra Nueva Zelanda se juega durante la madrugada del lunes, 30 de marzo, a las 03:00 horas de la mañana en nuestro horario.
Las selecciones se miden en el estadio Eden Park de la ciudad de Auckland.
Dónde ver a Chile contra Nueva Zelanda
El partido de Chile contra Nueva Zelanda tiene transmisión confirmada en Chilevisión.
Para ver el amistoso de forma online también se dispone de la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.
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