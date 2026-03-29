A qué hora y dónde ver el amistoso de Chile contra Nueva Zelanda en TV y streaming. Foto: @laroja

En las próximas horas llegará el siguiente compromiso de la Roja, donde Nueva Zelanda recibe a Chile por su partido amistoso internacional.

La Selección Chilena llega a su segundo duelo por la fecha FIFA con buenos ánimos, tras alzarse por 4-2 ante Cabo Verde.

Cuándo juega Chile contra Nueva Zelanda

El partido de Chile contra Nueva Zelanda se juega durante la madrugada del lunes, 30 de marzo, a las 03:00 horas de la mañana en nuestro horario.

Las selecciones se miden en el estadio Eden Park de la ciudad de Auckland.

Dónde ver a Chile contra Nueva Zelanda

El partido de Chile contra Nueva Zelanda tiene transmisión confirmada en Chilevisión .

Para ver el amistoso de forma online también se dispone de la señal de chilevision.cl y la aplicación MiCHV.